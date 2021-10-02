Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор жителю города Собинки, 1997 года...

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор жителю города Собинки, 1997 года рождения. Его признали виновным в покушении на убийство.В прошлом году, на лестничной площадке между этажами в одном из домов по улице Верхняя Дуброва областного центра, мужчина нанес молодой девушке не менее 30 ударов ножом по голове, телу и конечностям.Потерпевшей причинены различные телесные повреждения, в том числе, колото-резаная рана передней поверхности грудной клетки, проникающая в левую плевральную полость с повреждением легкого, повлекшая тяжкий вред здоровью.Убийство удалось предотвратить благодаря одному из жителей дома - он спугнул преступника. Также удалось своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь потерпевшей.Известно, что на такой поступок молодой человек пошёл из-за неприязни. Пострадавшая не желала продолжать с ним близкие отношения и тогда, он решил «наказать» беззащитную девушку. Теперь его ждёт лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.​​​​​​​Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области.ФОТО: https://www.pexels.com/ru