Убийство офицера КГБ при попытке силовиков схватить оппозиционера привело сторонников режима в ярость.

Убийство офицера КГБ при попытке силовиков схватить оппозиционера привело сторонников режима в ярость.Накануне в Минске прошла церемония прощания с сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Дмитрием Федосюком, который погиб в ходе операции по штурму оппозиционера Андрея Зельцера. На мероприятии присутствовал бывший глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии и депутат Палаты представителей, генерал-майор Олег Белоконев.В ходе своего выступления Белоконев заявил, что власти слишком милосердны по отношению к несогласным и "им подобным", отметив, что противники режима действуют вне закона, в то время как правоохранители придерживаются законодательства. Он процитировал знаменитое высказывание президента России Владимира Путина в адрес террористов, призвав "мочить в сортире" недовольных. По мнению военачальника, за одного погибшего силовика следует ликвидировать десятками и сотнями, чтобы другим было "не повадно"."Может быть, грубо, но искренне", – резюмировал Олег Белоконев.Примечательно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, отчаянно скорбевший по погибшему бойцу "Альфы", на церемонию не приехал. Однако в ходе совещания 1 октября он пообещал "не прощать этим мерзавцам гибель этого парня".Напомним, что 28 сентября сотрудники КГБ штурмовали квартиру 31-летнего оппозиционера, программиста Андрея Зельцера в Минске. В ходе операции произошла перестрелка, в результате которой был убит боец спецподразделения "Альфа" Дмитрий Федосюк и сам Зельцер. В квартире также находилась супруга программиста, которая была задержана.