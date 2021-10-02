Во время недавней проверки соблюдения требований законодательства в области семеноводства в местах...

Во время недавней проверки соблюдения требований законодательства в области семеноводства в местах реализации посадочного материала в Муроме, Меленках и в посёлке Красная Горбатка Селивановского района специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили ряд нарушений.Проверяющие обнаружили сорта плодово-ягодных культур, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также было нарушено правило маркировки посадочного материала – отсутствуют ярлыки, содержащие обязательную информацию.При розничной торговле ярлык прикрепляется к каждому из саженцев. На нём должно быть указано ботаническое название культуры на русском и латинском языках, номер партии, растений в партии, происхождение, обозначение стандарта, наличие ГМО, сведения о сортовой принадлежности.В отношении граждан, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях. 210 саженцев плодово-ягодных культур сняли с реализации.ФОТО: https://www.freeimages.com/ru