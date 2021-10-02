3 октября, исполнится 148 лет со дня рождения писателя, православного философа Ивана Шмелева,...

3 октября, исполнится 148 лет со дня рождения писателя, православного философа Ивана Шмелева, дважды номинированного на Нобелевскую премию. Музей Ивана Сергеевича Шмелева в Алуште - единственный в мире. В крымской зелени писатель прожил несколько лет.. Почему крымские годы были для него самыми трудными и кому интересно его творчество сегодня - смотрите в нашем специальном репортаже.В центре воссозданного кабинета Ивана Шмелева - икона "Неупиваемая чаша". Именно в Алуште он написал одноименную светлую повесть. Мебельный гарнитур Сергеева-Ценского, в его доме некоторое время жил Шмелев. Пейзажи кисти его соседа по даче Михаила Сапожникова. На стенах - семейные фотографии. Невеста Ивана Шмелева - Ольга. Сын Сережа.Инна Артёмова, заведующая отделом музея Ивана Шмелева, г. Алушта, Крым: «Здесь Сережа молодой, красивый парень в гимнастерке, в руках мандалина. Это годы первой мировой войны. Сергей сидит за прибором. То есть можно сказать, что семье Шмелевых пришлось пережить три войны».Иван Сергеевич впервые побывал в Крыму в 1907. Очарованный природой, пишет рассказы "Виноград" и "Под горами". Вернется уже с женой и сыном в 1918. Шмелев купит маленький домик в Алуште. Чтобы зажить спокойно и счастливо. Но этого не случится.- Иван Шмелёв мечтал жить в Крыму. Он называл море празднично-голубым, говорил о нем как о "синей чаше". Вот как он писал в "Солнце мертвых": " Великий ее создал: пей глазами.. И я пил.. Сквозь слезы". Здесь, в зелени и синеве Алушты Иван Шмелев прожил самые страшные годы. Пережив голод и потерю единственного сына.25-летнего Сергея Шмелева расстреляют в Феодосии во время гражданской войны. Огромная трагедия для Шмелевых. Иван Сергеевич будет писать десяткам своих знакомых с просьбой найти горячо любимого сына, который ни в чем не виноват. Он с мольбой обращается к Горькому и Луначарскому, не веря в его гибель.«Ни словечка, ни отзвука не получил я от Вас на мой крик..Без сына, без моей единственной радости, из-за которой стоило жить, ибо сын для меня была сила жизни и радость жизни. Мой чистый, ничьей кровью, ни слезой, ни горем ничьим незапятнанный мальчик...»О событиях во время гражданской войны он напишет уже в иммиграции в романе "Солнце мертвых", Его называют "одним из самых страшных романов, написанных на русском языке". Роман, в котором "солнце смеется", а живое умирает. За него он был дважды номинирован на Нобелевскую премию и получил мировую известность. Владимир и Алушта - важные жизненные остановки на пути писателя. Музеям важно сотрудничать, отмечает Инна Артемова.Инна Артёмова, заведующая отделом музея Ивана Шмелева, г. Алушта, Крым: «Я считаю, это общая тема - 150-летие со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева. В этот год его имя должно звучать не только в Алуште. Это Москва, где он жил. Это Владимир, где он жил довольно большой отрезок своей жизни - 8 лет».Одна из совместных выставок состоялась в прошлом году - "Три евангелия" Ивана Шмелева. В этих евангелиях - вся его жизнь. Благодаря им он вспоминал родной язык вдали от России. Эти и другие знаковые личные вещи Шмелева и письменный архив удалось привезти из Парижа члену президиума Совета музеев России Светлане Мельниковой. Их подарила дальняя родственница Шмелева Нина Азарова.Светлана Мельникова, член президиума Совета музеев России: «Нина Павловна рассказывала мне, что она подобрала большую часть архива именно для этого музея. И я собираюсь звонить директору и рассказать, каким образом это можно привезти на родину. Я очень надеюсь, что эта ниточка, которая связывает Владимиро-Суздальский и Шмелевский музей, она не оборвется. Ну просто не должна».Уже больше 25 лет небольшой музей в Алуште ведет серьезную научно-исследовательскую работу по творчеству писателя - на международных Шмелевских чтениях. Они проходят ежегодно в историческом профессорском уголке Алушты. Благодаря чтениям сформирован уникальный архив, рассказывает Любовь Цыганик. Она отмечает: в 90 годы иммигрировавшие писатели были мало кому интересны. А сегодня они объединяют исследователей со всего мира - из Канады, Австрии, Польши и Норвегии.Любовь Цыганик, заведующая музеем-усадьбой архитектора Алексея Бекетова, секретарь оргкомитета Шмелевских чтений: «Именно у Шмелева творчество связано с православием. Это его направление. Ни Чехов, ни Волошин.. Именно Шмелев. Это главное у него — Россия, душа, пасхальность, православная традиция. Его боль и судьба».Первая мировая война, Гражданская и Великая Отечественная. Но несмотря на боль и разбитую горем душу - за страну, за сына, Шмелев писал только о России и для России. И всегда мечтал вернуться в Алушту, в свой маленький домик на горе. Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.