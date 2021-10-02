Директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему Соединенные Штаты будут продолжать вести антироссийскую позицию.

Директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему Соединенные Штаты будут продолжать вести антироссийскую позицию.Эксперт отметил, что США не откажутся от давления на нашу страну по ряду причин. По его словам, для Америки сейчас на первый план выходят ихвнутренние проблемы. Экономист уверен, что государство исчерпало свои возможности. И на это очень повлияли прошлый год и пандемия коронавируса.Василий Колташов констатировал, что у США большие финансовые проблемы. Так, государственный долг страны составляет 28 триллионов долларов. Упал и фондовый рынок упал. Активная политика Америке сейчас не по силам, убежден эксперт. Им необходимо урезать расходы.При этом Соединенные Штаты не отказываются от давления на Россию, передает . Если бы США могли политически надавать на нашу страну и "посадить" своего руководителя, для них бы открылось пространствоЦентральной Азии, где они чувствовали бы себя уверенно, отметил экономист. Но уних ничего не получается, поскольку им нужны ресурсы из вне, констатировал Колташов.о перспективах действий США после вывода войск из Афганистана. По его словам, новые санкции против госдолга России– результат внутренней борьбы в штатах между демократами и республиканцами. А после вывода американских войск из Афганистана эта борьба только усугубится,