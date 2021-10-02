Лера Кудрявцева выложила пост с грустной новостью в своих социальных сетях. Психолог Александр Кичаев рассказал, как телеведущей пережить потерю.

Лера Кудрявцева выложила пост с грустной новостью в своих социальных сетях. Психолог Александр Кичаев рассказал, как телеведущей пережить потерю.Лера Кудрявцева всегда была активным пользователем "Инстаграма". Блондинка каждый день показывала в сторис свою жизнь, а в постах говорила о работе и семье. Поклонники телеведущей за много лет полюбили Бусинку – собачку Кудрявцевой.Звезда так обожала домашнего питомца, что даже брала его с собой на съемки. Так, в архивах до сих пор остались видео Бусинки в гостях на телевезионной премии и на студии.Вчера бывшая Сергея Лазарева рассказала о том, что Буся, которую певец ей и подарил 11 с половиной лет назад, умерла. В последние годы собачка жила у мамы Леры. Свой комментарий и оценку состоянию Кудрявцевой дал психолог Александр Кичаев."Как правило, к питомцам привязываются люди одинокие или же люди, не получающие человеческого внимания, заботу и преданность. Поэтому самый лучший способ – поискать нормальные отношения в человеческом обществе", – высказался врач корреспонденту Дни.ру.Он убежден, что бессменной ведущей "Новой волны" нужно проанализировать, почему же она так сильно привязалась к питомцу и почему его потеря воспринимается ей как уход члена семьи."Ей нужно подумать, чего ей не хватало в семье, почему она так замкнулась на питомце", – дал совет Кичаев.Он также упомянул, что смерть любимой собаки – это, конечно, тяжело. Нужно время, чтобы успокоиться, и при желании завести, например, кошку или хомячка."Это чувство утраты, чувство того, что кто-то ушел, это невосполнимо", – подытожил психолог.