Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в интервью телеканалу CNN.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в интервью телеканалу CNN.Об отставке Александра Лукашенко мечтают как минимум те, кто голосовал за Светлану Тихановскую в августе прошлого года, а также на Западе, где белорусского лидера называют "последним диктатором Европы". Но Батька, по всей видимости, пока не собирается покидать пост президента.В интервью CNN Лукашенко заявил, что уйдет в отставку лишь в том случае, если Запад перестанет "бомбить" и "лишать слова и независимости" белорусов. "Если вы нас будете атаковать, <...> я буду вечным президентом", – сказал Александр Григорьевич. Также политик пригрозил: если кто-либо посмеет вмешаться во внутренние дела Белоруссии, будет плохо.Напомним, после президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа 2020 года, прошла волна протестов. Тогда Лукашенко заявил, что к массовым беспорядкам в Белоруссии причастен Запад, в частности, страны Прибалтики. Кстати, именно туда после выборов бежала кандидат в президенты Светлана Тихановская.Ранее "Дни.ру" о том, что Александр Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России. Политик заявил, что он и президент России Владимир Путин "достаточно умны" для создания Союзного государства, которое сильнее унитарного образования.