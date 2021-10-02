Депутат Госдумы от “Единой России” Александр Авдеев с вероятностью 99% станет новым главой Владимирской области. Об этом сообщают источники РБК. Они заверили, что именно представитель

Депутат Госдумы от “Единой России” Александр Авдеев с вероятностью 99% станет новым главой Владимирской области. Об этом сообщают источники РБК. Они заверили, что именно представитель Калужской области Авдеев стал главным кандидатом на должность врио губернатора 33 региона. Якобы остальные кандидатуры по разным причинам отпали. Авдеев будет назначен на должность врио с вероятностью 99%, сказал один