Москва умеет хорошо отдыхать! Спектакли, премьеры, читки, концерты – здесь такое изобилие интересных событий! Не растеряться поможет обзор Дни.ру.

Москва умеет хорошо отдыхать! Спектакли, премьеры, читки, концерты – здесь такое изобилие интересных событий! Не растеряться поможет обзор "Дни.ру".КОНЦЕРТШоу Перукуа "Голос и Космос"Перукуа – австралийское чудо, разрывающее рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса. После ее шоу будет сложно ходить на "обычные" концерты. Ведь программа "Голос и Космос" – безграничное путешествие слушателя, раскрывающее его внутренний мир. Нет никаких жанровых ограничений – только бесконечный космос, и вы – в нем!3 октября, "Крокус Сити Холл"."Современная почта""Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы, очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные).Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).10 октября, Арт-кафе "Рукав".ЧИТКА"Без Есенина" Влада ВасюхинаКаждая читка знаменитого московского драматурга, публициста и критика Влада Васюхина становится сенсацией театральной Москвы. Ее ждут и актеры, и зрители. Иные спектакли в столице вызывают куда меньший интерес и ажиотаж. Ведь все, что делает Влад, можно охарактеризовать двумя словами – потрясение. Убедиться в этом в очередной раз можно во время читки потрясающей пьесы "Без Есенина". В ней знаменитый поэт, действительно, остался за кулисами. Драматург объясняет это тем, что сложно сыграть гения. Поэтому образ поэта создается через его окружение. И, в первую очередь, через Айседору Дункан. Действие происходит в Ялте, осенью 1923 года, где легендарная танцовщица после гастролей по Кавказу, мучительно ждет приезда поэта…В роли Дункан – заслуженная артистка РФ, лауреат "Золотой маски" Анастасия Светлова, режиссер и один из актеров этого читакля – Сергей Аронин (театр "Модерн"), в остальных ролях – Анастасия Доронина, Светлана Корчагина, Владислав Кулыгин.3 октября, арт арт-пространство Point (ул. Малая Полянка, 7, стр.5).ПРЕМЬЕРА"Стакан воды""Стакан воды" в постановке Бориса Морозова – это классическая комедия, которая остается актуальной на протяжении уже полутора веков. Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становятся зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, охваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей.7, 8, 15 октября, Большая сцена Московского театра "Et Cetera"."История любовная"Этот спектакль поставлен по одноименной повести Ивана Шмелева. Он рассказывает историю первой любви, которая побуждает человека испытывать самые противоречивые чувства: от головокружительного счастья до страданий и неизвестности. И лишь одно остаётся неизменным — первая любовь не повторяется никогда. Гимназисту Антону (для родных и друзей – Тонечке) исполняется шестнадцать лет. И в этот период жизни, когда человек уже не ребенок, но еще не взрослый, Тоня пытается ответить для себя на вопросы о любви, о дружбе и соперничестве. Он читает "Первую любовь" Тургенева, и его воображение взрывается множеством образов. Люди и фантазии, прошлое и настоящее, его собственная первая любовь и книжная история — все сливается в единый ансамбль. Инсценировкой повести занимался режиссер спектакля — Виталий Салтыков.3, 4 октября, "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".