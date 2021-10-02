Власти региона предлагают увеличить финансирование сферы здравоохранения в 2021 году на 1 млрд 565...

Власти региона предлагают увеличить финансирование сферы здравоохранения в 2021 году на 1 млрд 565 млн 245,6 тыс. рублей. Из них львиная доля предусмотрены на мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.На оказание медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19, предлагается выделить 347 млн 844,8 тыс. рублей.На стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, необходимы 159 млн 269,8 тыс. рублей.Ещё 120 млн 232,3 тыс. рублей предназначены на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. 37 млн 498,4 тыс. рублей − на проведение углублённой диспансеризации застрахованных по ОМС граждан, переболевших COVID-19.Кроме того, на мероприятия, связанные с модернизацией лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, предполагается направить 98 млн 261,9 тыс. рублей (в том числе за счёт средств федерального бюджета – 87 млн 453,1 тыс. рублей).Также 558 млн 533,8 тыс. рублей могут пойти «на предотвращение распространения инфекционных заболеваний в целях эпидемиологического благополучия населения области» за счёт уменьшения зарезервированных на эти цели средств областного бюджета. Заложены средства на приобретение средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в стационарных условиях, на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения, на монтаж систем кислородоснабжения в Вязниковской и Александровской районных больницах, и т.д.. Кроме того, предусмотрены средства на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и легковых автомобилей для амбулаторного звена и 309 единиц оборудования для учреждений здравоохранения.Также, деньги предлагается выделить:− на предоставление отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами. Уточнённый объём средств на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан составит 275 млн 776,6 тыс. рублей, что позволит обеспечить 24813 льготников;− на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский корпус Ковровской городской больницы;− на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для насёленных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек;− на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения;− на повышение оплаты труда на 5 процентов с 1 августа 2021 года работников учреждений здравоохранения, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации.Ещё планируется приобретение дорогостоящего медицинского оборудования: рентгеновского аппарата, компьютерного маммографа и системы для лазерной контактной литотрипсии и оборудования для центра амбулаторной онкологической помощи для трёх учреждений (Гусь-Хрустальная городская больница, Городская больница № 2 г.Владимира, Областная детская клиническая больница); проведение ремонтных работ и приобретение мобильного здания из блок-контейнеров для организации медицинской помощи жителям посёлка Мелехово Ковровского района на время реконструкции Мелеховской районной больницы.ФОТО:https://www.pexels.com/ru