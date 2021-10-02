Завтра в 8.00 расскажем:
- Продолжит трудиться на благо 33го региона, но в Москве. Губернатор...
Завтра в 8.00 расскажем:
- Продолжит трудиться на благо 33го региона, но в Москве. Губернатор Владимир Сипягин заявил о сложении полномочий.
- Вместо частной охраны предложили Росгвардию. Кто сейчас охраняет школы и вузы региона и есть ли смысл ужесточать меры?
- Строили, строили, и ... пока не достроили. Когда дольщики из Юрьевца въедут в свои новые квартиры?
-Циклон Роланд против сельхозпроизводителей Владимирской области. Ждать ли дефицита картофеля из-за долгих дождей?
- Вилки из имения Храповицкого, стеклянные ручки и портрет Сталина. Расскажем, чем богат владимирский блошиный рынок.