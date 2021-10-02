При проведении операции сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 8,8 килограмма запрещенных средств и веществ...

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2021» проходила в два этапа с 5 по 14 июля и с 6 по 15 сентября. Подразделениями ГУ МВД России по г. Москве выявлено и раскрыто 90 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.В ходе операции столичными полицейскими выявлено 39 преступлений, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотиков (ст. 228 УК РФ) и 50 преступлений, связанных с их сбытом (ст. 228.1 УК РФ), а также 1 преступление, связанное со склонением к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ).При проведении операции сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 8,8 килограмма запрещенных средств и веществ, из которых более 2,5 килограммов каннабиса (марихуаны) и более 4,8 килограмма героина. Кроме того, изъято почти 500 граммов кокаина и около 1 килограмма гашиша.Также сотрудниками полиции проводились мероприятия по пресечению незаконного выращивания наркосодержащих растений, выявлено 2 факта незаконного посева каннабиса.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве