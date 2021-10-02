В прокуратуру обратился отец ребёнка-инвалида с диагнозом «эпилепсия». Ему рекомендован прием...

В прокуратуру обратился отец ребёнка-инвалида с диагнозом «эпилепсия». Ему рекомендован прием лекарственного препарата «Вимпат».Это лекарство в рамках социальной поддержки от государства ребенок должен получать бесплатно.Однако в срок бесплатно лекарство получить не удалось, и родители были вынуждены приобрести его за свой счёт.По итогам проверки межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с лечебного учреждения и департамента здравоохранения администрации Владимирской области денежных средств, затраченных родителем на приобретение лекарственного препарата для своего сына.Отметим, проблема лекарственного обеспечения в нашем регионе очень актуальна. Ждать месяцами бесплатные препараты вынуждены также онкобольные и дети.