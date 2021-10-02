Во Владимире продолжаются концерты, посвященные циклу сонат Бетховена. Сегодня в стенах Центра...

Во Владимире продолжаются концерты, посвященные циклу сонат Бетховена. Сегодня в стенах Центра классической музыки в 8 раз за рояль сядет Михаил Лидский, российский пианист, доцент московской консерватории.Уже три года он - постоянный гость Центра классической музыки. Михаил Лидский сыграет предпоследний концерт "Бетховенского цикла" - это 28 и 29 сонаты позднего творчества Бетховена. Самые новаторские, непонятые современниками, принятые только романтиками. Программу сопроводит лекция про творчество гения венской классической школы.А какие еще концерты ждут владимирцев в октябре? Подробности расскажет директор центра классической музыки Артем Маркин. Смотрим сюжет!