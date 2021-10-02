Политолог Игорь Петренко рассказал о серьезном камне преткновения в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма.

Политолог Игорь Петренко рассказал о серьезном камне преткновения в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма.Во время пресс-конференции в Киеве Игорь Петренко заявил, что выборы в Государственную Думу важны для Украины тем, что в них принимали участие жители Донбасса. По мнению эксперта, Россия "аннексировала" Донецкую и Луганскую области, не только ввела эти территории в рублевую зону, но и привлекла их к своей политике.Из-за этого вернуть якобы оккупированные территории под контроль Украины практически невозможно, считает Петренко. "Это серьезная угроза", – сказал эксперт. По словам политолога, решения по вопросу деоккупации и реинтеграции у Киева пока нет.Говоря об так называемой аннексии части Донбасса, Петренко назвал ее серьезным камнем преткновения в вопросе возвращения этой территории. Эксперт отметил, что сейчас украинские власти ищут поддержку у западных партнеров, добиваются непризнания выборов в Крыму и осуждения происходящего на полуострове и в Донбассе.Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович , что война на востоке страны может быть остановлена за одну минуту. По его словам, боевые действия на Донбассе прекратятся после звонка Владимира Путина. Якобы президент России должен принять соответствующее решение.