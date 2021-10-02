Какие они, современные зоны отдыха? В арт-пространстве Флигель во Владимире открылась выставка...

Какие они, современные зоны отдыха? В арт-пространстве "Флигель" во Владимире открылась выставка двух художников, чьи стили перекликаются и рассказывают о повседневных сценах, которые мы, как правило, не замечаем. Простые и одновременно жизненные работы представили Дима Жуков из Нижнего Новгорода и Люся Соловьева из Владимира. С ними уже познакомились владимирские зрители.Кристина Кошель, посетитель выставки: «Искусство может быть любым. Это и классика, как Микеланджело или Ван Гог. Но должны быть и такие картины. Лет через 100 они также будут висеть, возможно, в Эрмитаже и будут нести большой смысл. И сейчас они уже несут большой смысл».Работы Димы Жукова похожи на случайные снимки для соцсетей. Он пишет яркими цветными карандашами и акрилом. По его словам, не любит сложные сюжеты. Художнику нравится, чтобы его образы узнавали. Хотя некоторые задумки оценит только искусный взгляд . Одна из работ - отсылка к абстрактному искусству нидерландского художника Пита Мондриана. Творчество Люси Соловьевой - это живопись и керамика, темные пастельные оттенки, светлая меланхолия, игра света и тени. На выставке есть и 5D объект - так называемая "тропинка в зарослях шиповника". Ее оформляли флористы. Каждый посетитель может присесть на лавочку и посмотреть на пейзаж острова Ольхон на озере Байкал. Вход на выставки- свободный.Артур Конев, посетитель выставки: «Картинки очень простые, в то же время очень живые.. Передают эмоции, которые я в том числе испытываю. Вижу отражение в некоторых персонажах. Они у нее постоянно перетекают из одной работы в другую... Это что-то про меня, про друзей моих, про сейчас».