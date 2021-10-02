Почти на 100 квадратных метрах сгорел деревянный частный дом. Около двух часов дня 2 октября в деревне Близнино Ковровского района произошел пожар. Частный дом был объят пламенем. Пожарным

Почти на 100 квадратных метрах сгорел деревянный частный дом. Около двух часов дня 2 октября в деревне Близнино Ковровского района произошел пожар. Частный дом был объят пламенем. Пожарным лишь оставалось потушить то, что осталось от здания. Площадь возгорания составила 98 квадратных метров. Никто не пострадал. Тушили пожар 9 спецмашин и 3 единицы техники. О причинах