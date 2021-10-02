Пожар тушили накануне. Сообщение поступило в 20:20. На момент прибытия спасателей наблюдалось...

Пожар тушили накануне. Сообщение поступило в 20:20. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение гаража и частного жилого дома. Существовала угроза распространения огня, однако сотрудники МЧС устранили эту возможность и ликвидировали пожар на площади 91 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К устранению пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники, 14 человек личного состава, а также от добровольной пожарной охраны с. Молотицы 1 единица техники, 2 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.