Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило накануне в 20-25. В посёлке...

Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило накануне в 20-25. В посёлке Мелехово горела квартира на 2-ом этаже многоквартирного дома. На момент прибытия спасателей уже наблюдалось открытое горение. Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров.Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 10 человек. Также известно, что на пожаре погиб мужчина 1968 г.р.К ликвидации происшествия привлекались от МЧС 5 единиц техники, 14 человек личного состава, а также от ИК-6 1 единица техники, 1 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.