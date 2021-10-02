В поселке Мелехово Ковровского района вечером в пятницу пожар унес жизнь человека. ЧП произошло на улице Пионерская. Из окна 2 этажа валил дым. Пожарные сформировали звено газодымозащитной

В поселке Мелехово Ковровского района вечером в пятницу пожар унес жизнь человека. ЧП произошло на улице Пионерская. Из окна 2 этажа валил дым. Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы. Из подъезда было эвакуировано 10 человек. Пожар в квартире ликвидирован на 15 квадратных метрах. Внутри был обнаружен погибший 53-летний мужчина. Тушили пожар 15 человек и 6 спецмашин.