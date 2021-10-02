Ремонт дороги идёт на ул. Студенческой, Куйбышева (дублер), Добросельской, Большой Нижегородской,...

Ремонт дороги идёт на ул. Студенческой, Куйбышева (дублер), Добросельской, Большой Нижегородской, Тракторной, Горького, Стрелецкой, Фейгина, проспекте Ленина, Октябрьском проспекте. Работы выполняются струйно-инъекционным методом. Он позволяет эффективно выровнять поверхность полотна с использованием минимального количества материалов. На подготовленный участок наносят тонкий слой водно-битумной эмульсии и укладывают мелкофракционный черный щебень. Затем подготовленную поверхность заливают его водно-битумной эмульсией для обеспечения надежной сцепки всех компонентов.Кроме этого, в микрорайоне Долгая лужа оборудуется заездной карман к остановке общественного транспорта. На ул. Большая Московская и Комиссарова выполняются работы по замене бордюрного камня.Ремонт, замена и восстановление проектного положения дорожных знаков ведется на ул. Институтский городок, Белоконской, Тракторной, Безыменского, Балакирева, Ноябрьской, Опольевской, Новгородской.