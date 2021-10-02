Ретинопатия - это патология органов зрения, которая развивается у малышей, появившихся на свет...

Ретинопатия - это патология органов зрения, которая развивается у малышей, появившихся на свет значительно раньше срока. Если вовремя не начать лечение, серьёзные нарушения сетчатки глаза могут привести к полной и необратимой потере зрения. Во Владимирской областной детской клинической больнице успешно боролись с ретинопатией недоношенных с помощью лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки. Этот малоинвазивный метод помогает блокировать патологические изменения на сетчатке глаза и сохранить малышу зрение, но иногда этот метод не давал желаемого результата.В этом году владимирские специалисты освоили препарат «Луцентис». Пациенту в глазное яблоко вводится ингибитор васкулогинеза – вещество, на молекулярном уровне предотвращающее рост нежелательных сосудов, которые могут повредить сетчатку глаза.Первая операция по новой методике проведена на днях в областной детской клинической больнице. Специалисты отмечают положительный результат лечения: патологические процессы купированы, опасность потери зрительной функции миновала. При этом ребёнку не потребовалось длительное пребывание под наркозом.