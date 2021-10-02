18 человек было эвакуировано на пожаре в собинском многоквартирном доме. 1 человек спасен. Серьезный пожар произошел ранним утром 2 октября на улице Молодежной в Собинке. В многоквартирном

18 человек было эвакуировано на пожаре в собинском многоквартирном доме. 1 человек спасен. Серьезный пожар произошел ранним утром 2 октября на улице Молодежной в Собинке. В многоквартирном доме на первом этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС прибыли на место, из окна квартиры валил дым. Огнеборцы сформировали 3 звена газодымозащитников. Пожарные ликвидировали горение имущества и внутренней отделки