Сегодня во Владимире прогремит рок-концерт в защиту животных. Это ежегодная благотворительная...

Сегодня во Владимире прогремит рок-концерт в защиту животных. Это ежегодная благотворительная акция, она проходит одновременно в 85 регионах страны. В том числе и в нашем.За 4 года организаторы по всей России собрали полтонны кормов и направили в приюты для животных более трех миллионов рублей. Официальная эмблема фестиваля - два бурых медведя, которые играют на электрогитаре. Зрителям предлагается захватить с собой корма , а также крупы: макароны, рис, гречку, геркулес. Средства и продукты пойдут в приют "Собака на счастье", передержке "Кошки у Лиды". На сцене выступят 7 коллективов - из Иванова и Владимира. Хедлайнеры фестиваля - московская группа "Лучший самый день". Подробности смотрите в группе вконтакте "Рок в защиту животных. Владимир".