В результате происшествия погиб 53-летний мужчина.

В пятницу, 1 октября в посёлке Мелехово Ковровского района произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.По предварительной информации, спасатели получили сообщение о возгорании в 20 часов 25 минут. На место происшествия оперативно направили пожарные расчёты. Огнеборцы, прибывшие по адресу, обнаружили, что одна из квартир на втором этаже жилого дома объята пламенем.Из подъезда эвакуировали 10 человек. 14 спасателей с помощью 5 единиц техники ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров. К несчастью, без жертв не обошлось. На пожаре погиб 53-летний мужчина.Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.