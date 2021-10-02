Количество заболевших также продолжает расти.

По состоянию на субботу, 2 октября, в нашем регионе зарегистрировали 221 новый случай распространения коронавирусной инфекции. Информацию об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе.За всё время пандемии во Владимирской области положительные результаты тестов на СOVID-19 получили 54 664 человека. На данный момент 49 943 из них полностью выздоровели. В том числе, за прошедшие сутки врачи выписали 132 пациента.К несчастью, список жертв пандемии продолжает неуклонно расти. От коронавируса и связанных с ним осложнений в период с 1 по 2 октября в нашем регионе скончались ещё 7 человек. В общей сложности пандемия унесла жизни 1 981 жителя области.