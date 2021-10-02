На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 221 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:55 - во Владимире;27 - в Муромском районе;24 - в Гусь-Хрустальном районе;20 - в Ковровском районе;24 - в Гусь-Хрустальном районе;12 - в Юрьево-Польском районе;10 - в Собинском и Суздальском районах;9 - в Кольчугинском районе;8 - в Гороховецком и Вязниковском районах;7 - в Петушинском, Александровском районах;6 - в Киржачском районе;5 - в Меленковском;4 - в Камешковском и Селивановском районах;3 - в городе Радужном;2 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 664 случая заболевания.