На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 221 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
55 - во Владимире;
27 - в Муромском районе;
24 - в Гусь-Хрустальном районе;
20 - в Ковровском районе;
24 - в Гусь-Хрустальном районе;
12 - в Юрьево-Польском районе;
10 - в Собинском и Суздальском районах;
9 - в Кольчугинском районе;
8 - в Гороховецком и Вязниковском районах;
7 - в Петушинском, Александровском районах;
6 - в Киржачском районе;
5 - в Меленковском;
4 - в Камешковском и Селивановском районах;
3 - в городе Радужном;
2 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 664 случая заболевания.