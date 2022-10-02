На 21-м участке Троекуровского кладбища столицы похоронили Бориса Моисеева. Проститься с певцом и хореографом пришли Нелли Кобзон, Алена Кравец, Игорь Крутой, Алсу, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Лолита. Пронзительную речь у гроба сказал и Филипп Киркоров.

На 21-м участке Троекуровского кладбища столицы похоронили Бориса Моисеева. Проститься с певцом и хореографом пришли Нелли Кобзон, Алена Кравец, Игорь Крутой, Алсу, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Лолита. Пронзительную речь у гроба сказал и Филипп Киркоров."Нас связывали 40 лет дружбы, – признался король российской эстрады. – На заре моей карьеры я смотрел на его шоу с трио "Экспрессия" и мечтал, что когда-то буду так же блистать на сцене. А потом случилось так, что с Борей мы даже делили одну гримерку".Моисеев любил эпатировать. И Киркоров многое у него подсмотрел. "Он даже в годы дефицита откуда-то доставал роскошные ткани, костюмы, и делал шоу голливудского уровня. Он и Леонтьев – вот два короля стиля, яркости. И я учился у них", – вздыхает Филипп.Киркоров корит себя за невнимание, которое случилось позже. "Грешен – в последние годы мы мало встречались, я не уделял тебе должного внимания, ни раза не приехал к тебе. Я не додал тебе тепла, и теперь не могу себя за это простить. А ты ждал, был одиноким человеком. Не могу себе простить, что за годы твоей болезни (в 2010-м певец перенес инсульт – Прим. ред.) я ни разу не позвонил тебе и не навестил"."Случившееся – не беда, – считает Киркоров. – Боря стал нашим ангелом-хранителем, машет нам сверху и поет про звездочку алую". На выходе из траурного зала Киркоров открыл клатч и вынул оттуда пачку 5-тысячных купюр. "Передайте это от меня Сергею Гороху (арт-директор Моисеева – Прим. ред.) от меня", – сказал король. Визуально в пачке было не менее полусотни банкнот – около 250 тысяч рублей.Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.