Власти подвели итоги конкурса «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья».
Минздрав признал Вязники самым здоровым моногородом страны. Власти подвели итоги конкурса «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья».
Чиновники выбрали победителей в номинациях: «Лучшая программа укрепления общественного здоровья» и «Здоровый моногород». Вязники стали лауреатом первой степени.
Теперь представители территории обменяются опытом в рамках Всероссийского форума по вопросу укрепления общественного здоровья. Вязники также смогут претендовать на новые гранты и господдержку.
Напомним, что ранее в городе построили спорткомплекс, в микрорайонах появились площадки для физкультуры, многофункциональные стадионы, здесь открыты всевозможные кружки и секции.