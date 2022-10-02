Власти подвели итоги конкурса «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья».

Минздрав признал Вязники самым здоровым моногородом страны. Власти подвели итоги конкурса «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья».Чиновники выбрали победителей в номинациях: «Лучшая программа укрепления общественного здоровья» и «Здоровый моногород». Вязники стали лауреатом первой степени.Теперь представители территории обменяются опытом в рамках Всероссийского форума по вопросу укрепления общественного здоровья. Вязники также смогут претендовать на новые гранты и господдержку.Напомним, что ранее в городе построили спорткомплекс, в микрорайонах появились площадки для физкультуры, многофункциональные стадионы, здесь открыты всевозможные кружки и секции.