В траурном зале Троекуровского кладбища в полдень 2 октября началась церемония прощания с Заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Корреспондент Дни.ру присутствует на гражданской панихиде.

В траурном зале Троекуровского кладбища в полдень 2 октября началась церемония прощания с Заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.Борис Моисеев был настоящим артистом! Он любил окружать себя росокшью. И даже во время прощального концерта остался верен себе.Как говорят, гроб, в котором лежит певец, стоит около 300 тысяч рублей. Эта лакированная двухкрышечная домовина цвета "темный орех" выполнена из дорогих сортов древесины, таких как экзотические африканские сапелли и макоре, а внутри находится постель из дорогостоящих материалов с роскошной отделкой из бархата и атласа.Настоящее произведение искусства!. "В не жить можно!" – сказал бы мастер гробовых дел Безенчук из романа "12 стульев".Вот как про этот гроб рассказали "Дни.ру" в ритуальном агентстве: "Такие изделия отличаются от стандартных материалами. К тому же при изготовлении элитных гробов большое внимание уделяется филигранной обработке древесины. Используется фурнитура высокого качества, нередко именно она становится наиболее выразительным элементом гроба. Например, ручки для удобной транспортировки могут быть украшены затейливым узором. Дизайну элитных гробов придается особое значение – все модели выглядят очень респектабельно!".Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.