Спать с ребенком в одной кровати следует лишь до определенного возраста.

Спать с ребенком в одной кровати следует лишь до определенного возраста.Недавно фанаты американской актрисы Кристины Риччи узнали, что она спит в одной кровати со своим ребенком – восьмилетним сыном Фредди. В интервью звезда "Семейки Адамс" призналась, что не может сформировать у наследника привычку засыпать без нее и в отдельной кровати.Психоаналитик Ирена Сирма считает, что в семье Риччи есть явные проблемы. По словам эксперта, налицо материнская слабость и угроза психическому развитию мальчика. Из-за этого у ребенка может сформироваться так называемый "эпидов комплекс".Сирма, беседуя с , предупредила, что у девочки, которая спит в одной кровати с отцом, или у мальчика, который спит с матерью, может возникнуть желание завладеть родителем безраздельно. Например, в случае с сыном и матерью отец окажется вытесненным не только физически, но и психологически, а ведь мальчику нужен папа, с которым он должен себя идентифицировать."Дети не будут чувствовать своего личного пространства, а, соответственно, не формируются границы личности", – добавила психоаналитик.То есть важно вовремя отделить себя от детей. Спать в одной кровати с ребенком можно лишь до определенного возраста этого чада. По мнению экспертов, если мальчику или девочке уже исполнилось два-три года, значит, ему или ей уже следует засыпать на отдельной кровати. Кстати, в нашей стране родители таких детей могут получать выплаты. О размере таких пособий недавно напомнило "".