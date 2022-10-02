На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Правда, Аллы Пугачевой, которая еще в начале 80-х заметила талантливого танцора и пригласила работать в своем шоу, на панихиде нет.

На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Правда, Аллы Пугачевой, которая еще в начале 80-х заметила талантливого танцора и пригласила работать в своем шоу, на панихиде нет.Накануне похорон друга и коллеги артистка с детьми частным бортом из аэропорта Внуково-3 спешно улетела в Израиль. На свой скорый отъезд она намекала при прощании с крошкой Борей."Хороню тебя в своем сердце", – обратилась тогда артистка к умершему товарищу. Это был знак. В смысле, хоронить в реальности не получится, но сердцем она будет на траурных мероприятиях даже находясь двух с половиной тысяч километров.Но, как говорят, Примадонна финансовов поучаствовал в организации похорон. Потому что дело это затратное. Например, аренда большого траурного зала, рассчитанного на 500 человек, стоит 50 тысяч рублей в час. 38 тысяч обходится копка могилы. 17 тысяч рублей стоит помыть и одеть тело в морге. Ещеще около 300 тысяч стоил гроб. А венки а цветы... Итого лишь по самым скромным прикидкам похороны Моисеева могли стоить около полумиллиона рублей.Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.