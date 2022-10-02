На Троекуровском кладбище столицы с почестями похоронили Бориса Моисеева. 21-й участок, где упокоился певец и танцор, считается одним из самых звездных – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой... Мне хочется прийти на могилу Боре позже, когда не будет людей и камер, и многое ему рассказать, – призналась Лолита после гражданской панихиды.

На Троекуровском кладбище столицы с почестями похоронили Бориса Моисеева. 21-й участок, где упокоился певец и танцор, считается одним из самых "звездных" – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой... "Мне хочется прийти на могилу Боре позже, когда не будет людей и камер, и многое ему рассказать", – призналась Лолита после гражданской панихиды.Лолита обычно не ходит на похороны – слишком тяжело видеть дорогих сердцу коллег и друзей в гробу. Но не проводить Бориса Моисеева она не могла, хотя загружена работой. "Он был моей сестрой, моей голубой Луной, – смахивает слезу певица. – Я даже венок принесла ему не обычный, а голубой".У гроба певица призналась, что никогда не могла представить смерть музыканта, и пожалела о словах, которые не успела ему сказать. "Никто из нас не представлял тебя так спокойно лежащего. Но тут, на кладбище, наших уже много, и скучно точно не будет", — обратилась к покойному исполнительница.Они дружили много лет, ходили друг к другу на премьеры программ. У них был красивый дуэт на песню "Сны", вместе пели смешную композицию "Пора по бабам", незадолго до первого инсульта Бориса Моисеева участвовали в шоу "Десять миллионов" на канале "Россия", где певец пообещал, что если выиграет, то на всю сумму сыграет свадьбу. Приходил Моисеев и в авторское шоу Лолиты "Без комплексов"... Теперь все в прошлом – остались только воспоминания и огромная любовь, которую Борис всем дарил.Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.