Дни.ру решило вспомнить артистов, которые так и не успели послужить в армии.

"Дни.ру" решило вспомнить артистов, которые так и не успели послужить в армии.Максим Галкин*Супруг Аллы Пугачевой родился в семье потомственного военного. По словам артиста, в общей сложности его родственники отдали российской и советской армии около 100 лет. А вот у Галкина* никогда не было желания продолжить славную традицию семьи. В итоге даже до срочной службы у комика не дошло – в призывной период он активно учился.ТиматиКак признавался сам репер, его не взяли в армию из-за татуировок. Раньше человек, тело которого покрыто наколками более, чем на 60%, считался психически неуравновешенным. В итоге, когда Тимати пришел на медкомиссию, на него посмотрели и вынесли вердикт: для службы не годен.Прохор ШаляпинАртист признавался, что не попал в армию из-за инвалидности отца, который около 20 лет провел в различных психиатрических лечебницах. Как известно, туда он попал за нападение на сотрудника правопорядка. Вероятно, человека с такой наследственностью решили не отправлять в армию.Филипп КиркоровЭкс-супруг Аллы Пугачевы признавался, что не попал в армию по ряду причин. Во-первых, из-за болгарского гражданства. Во-вторых, из-за учебы и работы за границей. Правда, по словам самого Киркорова, он с радостью бы послужил... в военном оркестре.Дима БиланВ свое время победитель "Евровидения" был признан годным для службы в армии. Но в итоге из-за учебы и активной гастрольной работы так и не отдал долг родине. В 2006 году в прессе писали, что Дима Билан входит в список уклонистов – участковый так его и не нашел. Певец же говорил, что лучше будет служить на сцене, чем в ВС.*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.