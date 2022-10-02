Первым делом специалисты провели дополнительную проверку мобилизационных повесток, направленных на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения столицы. Отозвано 377 извещений на работников 20 организаций.

Первым делом специалисты провели дополнительную проверку мобилизационных повесток, направленных на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения столицы. Отозвано 377 извещений на работников 20 организаций.Повестки отозвали у сотрудников предприятий связи, финансов, торговли, информационных технологий, торговли продуктами питания и других сфер. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".В столице 26 сентября начали работать группы разбора жалоб по мобилизационным повесткам. Они проверяют информацию, на основании которой направлены извещения.Столичный военный комиссариат вместе с правительством города в короткие сроки актуализировали базы данных состоящих на воинском учете граждан. Выданные на основании недостоверных или неточных данных повестки отзываются.Так, повестки были у многодетного отца и студента-очника из Москвы. Сотрудники военкоматов уточнили информацию о призывниках и аннулировали извещения.На линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал для оперативного рассмотрения жалоб москвичей по повесткам.Напомним, что в Москве по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1 . Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.