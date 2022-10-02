В траурном зале Троекуровского кладбища в полдень 2 октября началась церемония прощания с Заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Корреспондент Дни.ру присутствует на гражданской панихиде.

В траурном зале Троекуровского кладбища в полдень 2 октября началась церемония прощания с Заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.Друзья и коллеги Моисеева стали собираться возле Похоронного дома задолго до того, как дверь в траурный зал была открыта.Первым приехал композитор и продюсер Ким Брейтбург. Они много работал с Моисеевым и написал ему такие хиты как "Голубая Луна", "Татуировка", "Петербург-Ленинград".Затем у траурного зала появились певец Павел Соколов, сестры Зайцевы и актриса Клара Новикова. Находящийся сейчас в Америке Валерий Леонтьев послал вместо себя директора Бориса Чигирева.Приехал с Николай Трубач, с которым у Бориса Моисеева в 1997 году был знаменитый дуэт с гей-подтектом. Уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву представляла ее директор Елена Чупракова.Игорь Наджиев рассказывал о встречах с Борисом Моисеевым, с которым в последний раз виделся на презентации диска Азизы. И поблагодарил директора покойного певца Сергея Гороха, что был рядом.Сергей Пекин вспоминал покойного, в первую очередь, как режиссера многих шоу...Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох.