Два человека погибли и столько же пострадали в страшном лобовом столкновении на трассе 323 км Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 1 октября. Авария произошла около 9 часов утра. По

Два человека погибли и столько же пострадали в страшном лобовом столкновении на трассе 323 км Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 1 октября. Авария произошла около 9 часов утра. По предварительной информации, 68-летний водитель Volkswagen Polo неправильно выбрал скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Волгой» под управлением 66-летнего мужчины. Оба водителя