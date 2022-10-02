На Студёной горе столкнулись четыре автомобиля.

Во Владимире в массовом ДТП пострадал водитель «Хендай». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Вечером 1 октября около 18:50 на Студеной горе произошло столкновение четырёх машин.По предварительным данным, водитель «ГАС Солен», 1994 года рождения при движении в сторону Дворянской не справился с управлением. Он выехал на встречку, где врезался в «Хендай» под управлением 32-летнего мужчины, «БМВ», за рулём которого находился еще один 32-летний автомобилист и «Фордом» под управлением водителя 1986 года рождения.В результате аварии водитель «Хендай» госпитализирован в больницу.Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.