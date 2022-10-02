Компания сорвала сроки выполнения работ.

Во Владимире прокуратура добилась завершения капремонта крыши многоквартирного дома № 45А на улице Растопчина. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.В октябре прошлого года с компанией «Горизонт» заключён контракт на разработку проекта и выполнение работ. В конце августа 2022 года истек срок исполнения договора, но подрядчик не сделал откосы противопожарных дверей, не завершил монтаж лестницы, её покраску, а также не убрал за собой мусор.Жители пожаловались в прокуратуру. По итогам проверки директорам Фонда капремонта и ООО «Горизонт» внесены представления. После вмешательства надзорного органа кровлю доделали. Акт приёмки - подписан.