С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 171362 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 октября выявлено 445 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 166 человек. Ещё 53 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 57 - в Ковровском, 15 - в Петушинском, 21 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 39 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Киржачском, 25 - в Камешковском, 3 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском, 13 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 14 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 171362 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 47360 заболевших во Владимире, 20016 - в Ковровском районе и 18619 - в округе Муром.