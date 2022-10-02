Ее увезли в часть несмотря на наличие медицинских противопоказаний.

Во Владимирской области незаконно мобилизовали медсестру. Об этом сообщил телеграм-каналАнна Горячева из города Карабаново 22 сентября получила повестку. Она явилась в местный военкомат, после чего девушку отправили в Александров. Оттуда медика направили в учебный центр в Коврове.«Несмотря на наличие серьезных диагнозов, в медкомиссии было отказано. Власти Александрова не способствовали решению вопроса. Родители писали в различные инстанции, но безрезультатно», - пишут коллеги.Медсестра обратилась за помощью к журналистам, которые связались с Минобороны и вместе решили проблему. Девушка уже вернулась домой.Канал «Соловьев Live» поблагодарил МО, своих волонтёров и общественника Сергея Карнаухова за помощь.