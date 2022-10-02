Старинную Крестовоздвиженскую церковь восстановят местные джиперы.

Храм села Святково Кольчугинского района станет первой в России народной часовней-мемориалом Z в честь СВО. Старинную Крестовоздвиженскую церковь восстановят местные джиперы.Как рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области, идея принадлежит историку Виталию Семенову, который сам побывал на Донбассе. На объекте культурного наследия проведут противоаварийные работы, законсервируют, уберут территорию, восстановят подъездные пути.Инициатива поддержана чиновниками всех уровней, а также Кольчугинским благочинием.