17 лет строгого режима получил житель Подмосковья за производство 20 кг наркотика во Владимирской...

17 лет строгого режима получил житель Подмосковья за производство 20 кг наркотика во Владимирской области.Владимирским облсудом установлено, что осужденный, действуя по указанию участников преступной группы, оборудовал помещение гаража, расположенного в Меленковском районе для незаконного производства наркотиков в особо крупном размере. В феврале-марте 2022 года там было произведено более 20 килограммов наркотического средства – мефедрон, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Кроме того, он купил и хранил у себя дома марихуану и гашиш, до пресечения его противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Владимирской области 2 марта 2022 года.Свою вину осужденный не признал, ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com