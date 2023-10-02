28 передвижных камер фотовидеофиксации будут размещены на новых участках дорог Владимирской области...

28 передвижных камер фотовидеофиксации будут размещены на новых участках дорог Владимирской области со 2-го октября 2023 годаКак сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в период со 02.10.2023 по 08.10.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 11 км;- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;- а/д М-7 «Волга» 109 км;- а/д М-7 «Волга» 110 км;- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 128 км;- а/д М-7 «Волга» 175 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Бетонка-Черново 3 км;- а/д Дубки-Киржач 7 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 68 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км;- а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км.Фото freepik.com