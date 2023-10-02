Чем удивляет русское Заполярье и как покоряют тундру владимирские путешественники? Крайний Север...

Чем удивляет русское Заполярье и как покоряют тундру владимирские путешественники?Крайний Север сегодня становится "местом силы" для туристов. Чем удивляет русское Заполярье и как покоряют тундру владимирские путешественники - в репортаже Веры Куликовой.Мария Преображенская - страстная путешественница. Ее хобби - горы и лыжи. Но летом на них не покатаешься. А тут в отпуск предложили поехать на Заполярный Урал. Так спонтанно и родилась мечта - увидеть, наконец, бескрайний Север и загадочную тундру. Впечатления непередаваемые,, делится Мария.Мария Преображенская, путешественница:- Безмятежность, спокойствие. Прямо какая-то вечность. Ничего вокруг ни журенка нет, ни одного человека.Только птицы, рыба. Рыбы, конечно, очень много. Я впервые попробовала хариуса. Это чистейшая рыба. Вода чистейшая, видно как у тебя под ногами бьются мальки, грызут твои ноги.Путешествие по суровому краю вечной мерзлоты не пугало - была большая мужская компания, с которой испытания не страшны. Мария говорит, все тяготы походной жизни делили поровну. Быт, конечно, акскетичный. Жили в палатках, готовили на костре, мылись в реке. И никаких средств связи! Мобильные телефоны не работали. Но, по словам путешественницы, все это стоило пережить ради той первозданной красоты, в которую влюбляешься сразу. Запаса впечатлений хватит на годы вперед.Мария Преображенская, путешественница:- Тундра она великолепна! Просто очень красиво! Казалось бы 21 век и технологии, и у нас такой бешеный темп. Когда же туда попадаешь. Какой-то! Тебя словно вырвали из контекста.Кругом ни души. На протяжении несколько километров. Этим и привлекает тундра- своей дикостью и нетронутостью. Лишь изредка путешественниками встречались чумы, где жили оленеводы.Мария Преображенская, путешественница:- Мы не видели стада, потому что они оттуда видимо ушли дальше. Оленеводы да есть, но все они зимой живут в квартирах, но на лето уходят. Типа, как наши дачи! А чумы сильно отличаются от тех что были раньше, потому что используются уже современные материалы. Но тем не менее, все равно вода горная.Первоначально экспедиция должна была пройти по реке Малая Уса. По ней путешественники должны были сплавляться на катамаранах. Но из-за ошибки в расчетах вышли к реке Большая Уса, которая более спокойная, и там нет таких больших порогов.Мария Преображенская, путешественница:- Изначально мы должны были попасть на озеро Усваты и по Малой Усе сплавиться до Воркуты, но так сложились обстоятельства, что мы остановились на Большой Усе. Это достаточно спокойная река. Там нет таких ожидаемых порогов, как хотелось бы. Очень красивые места.- Какая красота!Поход на катамаранах все же состоялся, рассказывает Мария. Правда, без ожидаемого экстрима, но тоже неплохо. И в Воркуту попали! Город удивительный, располагается за полярным кругом. Это самый восточный город Европы.Мария Преображенская, путешественница:- Интересный город! Во-первых, это вечная и мерзлота! Это достаточно молодой город. Уголь там был найден еще в конце, по моему, 19 века, но разработки начались только в Советском Союзе. Как раз силами политзаключенных были построены первые шахты.Вся инфраструктура в Воркуте построена еще в советские годы - в 70-80-ые. Значительная часть архитектурного ансамбля спроектирована ленинградскими архитекторами. Интересна и сама планировка города. Все в шаговой доступности. Детсады, школы, дома, многие построены на сваях из-за вечной мерзлоты. Широкие улицы и проспекты. Из 24 угольных шахт осталось лишь три. Но Воркута навсегда останется "городом шахтёров."Мария Преображенская, путешественница:- Недавно они сделали мемориальный музей под открытым небом, где памятник погибшим шахтёрам, доски мемориальные на них фотографии и списки шахтёров, которые погибли. Девочки, которые смотрительницы говорят, что да в каждой семье есть эти люди, мы их знаем, мы их помним!Воркутинцы - люди яркие , интересные. Суровые условия сплачивают, не дают унывать. Это оставляет незабываемые впечатления в душе, продолжает Мария. Свой 12 килограммовый рюкзак путешественница далеко не убирает. И сегодня уже присматривает новую точку на карте. Марию и в выходные дома не застать. Садится за старенькую папину копейку и вперед по городам близлежащих регионов.Мария Преображенская, путешественница:- На самом деле автомобильное путешествие-это самое лучшее путешествие. Ты можешь в любой момент остановиться, поехать куда хочешь остановится когда хочешь, где хочешь и какие-то у тебя будут варианты заехать, посмотреть.Россия огромна. И чтобы посмотреть все прекрасные места не хватит жизни, смеется путешественница. Но это не только горы, моря и города. В Заполярье должен побывать каждый, чтобы понять дух большой страны, в которой живешь.Вера Куликова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".