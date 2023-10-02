Для Владсельхоза дополнительно закупили 27 комплектов навесного оборудование – коммунальных щеток и гидроприводных поворотных отвалов. В случае сильных снегопадов «лесная» техника будет

Для Владсельхоза дополнительно закупили 27 комплектов навесного оборудование – коммунальных щеток и гидроприводных поворотных отвалов. В случае сильных снегопадов «лесная» техника будет убираться на дорогах региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Это решение даст закрыть дефицит спецмашин. Даже если грядущая зима не будет аномально снежной, техникой смогут пользоваться лесники. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Если случится