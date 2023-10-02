Донецкий академический симфонический оркестр имени Прокофьевна выступил во Владимире. Подробности...

Донецкий академический симфонический оркестр имени Прокофьевна выступил во Владимире.Подробности у Ангелины Свищ.Мощная, мужественная, непокоренная. Донецкий академический симфонический оркестр исполняет русскую классику с Донбасским акцентом. В репертуаре коллектива - шедевры отечественной и зарубежной симфонической классики, которые звучат по-особенному. Каждый музыкант вкладывает в мелодию свои эмоции и переживания. Музыка для них-инструмент борьбы, история и культура, которые не отнять.Валентина Лисица, пианистка Донецкого академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева:- Фредерик Шопен когда-то сказал и это стало крылатой фразой, что когда говорят пушки, музыка молчит, но вы знаете, Донбасс доказал обратное. Люди выстраиваются буквально под вот этими бомбами в очередь за билетами.У оркестра непростая судьба, с 2014 года музыканты репетируют в условиях непрекращающихся обстрелов. Вот уже полтора года коллектив не выступает на родной сцене в Донецке. Большой гастрольный тур по России организован Росконцертом в рамках программы "Мы - Россия". Артисты говорят, что открывают для себя страну.Владимир Заводиленко, художественный руководитель и дирижер Донецкого академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева:- Мне как руководителю коллектива очень отрадно и приятно когда мы едем по русской земле, играем русскую музыку и зритель это воспринимает, понимает с теплотой, с таким, знаете, с такой открытой душой.Музыка всегда сбежала людей. Концерт посвящен 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и 90-летию со дня основания оркестра. Сейчас, как и тогда, музыкантам пришлось вместо музыкальных инструментов, взять в руки оружие. Часть коллектива в настоящий момент на передовой, а кто-то больше уже никогда не сможет больше выйти на сцену. Их почтили минутой молчания.Александр Парецкий, генеральный директор, художественный руководитель Донецкого академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева:- Многие наши музыканты стали участниками специальной военной операции ради того, чтобы приблизить вот ту самую дату воссоединения Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.Владимир стал, можно сказать, юбилейной точкой тура- десятый город. На концерт непокоренных пришли жители Владимира, переселенцы из ДНР и ЛНР, родственники бойцов. Брат Ксении сейчас в зоне СВО. Девушка говорит, что они постоянно обмениваются письмами, поддерживают друг друга. Музыка для Ксении- возможность отвлечься.Ксения Катукова, жительница г. Владимира:- Это чувства, это эмоции, это проникновение в суть событий, это по сути слова передающиеся именно музыкой, звучанием.Оркестр непокоренных сыграл во Владимире пять концертов. Впереди- выступления в Рязани и Воронеже.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир".