Две кражи, угон и угроза убийством: в Александрове будут судить мужчину, совершившего за день...

Две кражи, угон и угроза убийством: в Александрове будут судить мужчину, совершившего за день четыре преступленияЗаместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении двух краж, а также в угрозе убийством и угоне.Дело обстояло следующим образом: в начале июня 2023 года 27-летний мужчина, рассердившись на свою сожительницу, которая не отвечала на его телефонные звонки, начал избивать ее. После чего взял подушку, положил на лицо девушке и стал удерживать, высказывая, что хочет ее убить.Вечером того же дня, будучи пьяным после поездки на такси, обвиняемый захотел отобрать у таксиста машину и повалил его на землю, нанося удары по лицу и шее.В итоге, не получив ключа от замка зажигания, злоумышленник заставил таксиста довезти его до магазина, что тот и сделал, а затем все-таки сам сел за руль автомобиля и скрылся.Также мужчина похитил из салона такси мобильный телефон и деньги на общую сумму 8 000 рублей. После поездки на угнанном автомобиле такси, мужчина стеклянной бутылкой разбил переднее стекло другого автомобиля, находившегося на обочине дороги и украл телефон.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения.Фото pxfuel.com