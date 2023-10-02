Певец Егор Крид победил известное СМИ в суде.

Певец Егор Крид победил известное СМИ в суде.Ранее в телеграм-канале Mash появились данные о том, что Егор Крид наряду с другими блогерами находится в так называемом черном списке МВД и ФНС. Ведомства будто проверяют певца на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Артист, убежденный в своей чистоте перед законом, решил судиться с изданием, так как сведения, по словам представителей знаменитости, были ложными.Сегодня, 2 октября, стало известно, что Егор Крид одержал победу в суде. Певец наказал журналистов, которые первыми представили неверные данные, на 350 тысяч рублей.PR-менеджер артиста Мария Кордупель заявила: он и его команда довольны результатами судебного заседания. Слова представительницы исполнителя приводит .Как отметила Кордупель, ложные данные, опубликованные телеграм-каналом Mash, порочат честь и репутацию Егора Крида. Теперь издание обязано в ближайшее время представить опровержение, а не только выплатить моральную компенсацию знаменитому артисту.Ранее Егора Крида грубо послали на камеру. Исполнитель группы "Три дня дождя" унизил члена жюри "Голос. Уже не дети". Подробнее об этом "Дни.ру".