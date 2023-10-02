Главный диктор СССР Юрий Левитан боялся свою владимирскую учительницу. Родившийся во Владимире 109...

Главный диктор СССР Юрий Левитан боялся свою владимирскую учительницу.Родившийся во Владимире 109 лет назад (2 октября 1914 года) в семье портного Бориса Левитана "главный голос СССР не слишком прилежно учился в школе. Но зато с детства отличался сильным голосом, любил выступать пред публикой и даже занимался в радиокружке. Так что можно смело сказать, что все составляющие линии жизни легендарного радиодиктора сложились уже в детстве, в маленьком городе на реке Клязьме, где он жил до 16 лет.В школе Юра дважды оставался на второй год. Однако занимался в различных кружках и пел в хоре. В одном из школьных журналов есть запись, согласно которой Левитана однажды отстранили от занятий в радиокружке за какой-то проступок. Это важный факт, который подтверждает: радио с юных лет интересовало Юрия, что опровергает нелепую легенду, будто он даже не знал, что существует профессия радиодиктора.Реклама мастерской отца Бориса Левитана - знаменитого владимирского портного.На публике он дебютировал тоже практически в качестве диктора. Точнее же: лектора в кинотеатре "Ампир" (он же "Художественный". Активиста «Общества любителей советского кино» с красивым голосом позвали перед сеансом рассказывать зрителям о фильмах.И все-таки, даже став, суперзвездой эфира, Юрий Левитан с уважением и с некоторой дрожью вспоминал свою школьную учительницу Людмилу Евгеньевну Морякину, ставшая потом одним из преподавателей Владимирского пединститута.- Я и сейчас ее, словно школьник, боюсь, - сам он признался на встрече с земляками. - Читаю какой-нибудь сложный текст и невольно воображаю, что она перед репродуктором сидит и каждую мою оговорку фиксирует. Ведь она иногда мне пишет: «Юрочка! Неужели тебе не стыдно? Не позорь моих седин!..» И я ведь стараюсь – слушаюсь ее, извиняюсь за «ляпы».Михаил ЯЗЫНИН